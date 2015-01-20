Полицейскими изъято более 450 кг свежемороженой рыбы на сумму более 500 тысяч рублей.

В Магадане пресекли продажу почти полтонны немаркированной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в отношении 39-летней индивидуальной предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в незаконной реализации немаркированной рыбной продукции.

Предварительно установлено, что подозреваемая арендовала на одном из городских рынков Магадана торговую площадь, где продавала лосося и другие продукты морского и речного промысла. Отмечается, что на продукции отсутствовала предусмотренная законодательством маркировка.

Полицейскими изъято более 450 кг свежемороженой рыбы на сумму более 500 тысяч рублей. Устанавливается происхождение продукции. Фигурантке грозит до трех лет лишения свободы.

Видео: УМВД по Магаданской области