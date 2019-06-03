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В Подмосковье ножом в сердце убили спецназовца ГРУ

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В сети опубликовано видео с моментом убийства Никиты Белянкина, который заступился за парня в ходе массовой драки.

В деревне Путилково Красногорского района Московской области в ходе массовой драки был убит бывший боец спецназа ГРУ, неоднократно бывавший в командировках в Сирии.

Сообщается, что погибший Никита Белянкин возле своего дома увидел массовую драку, в которой около 7 выходцев из бывших южных республик избивали одного парня. Белянкин решил заступиться. Он сделал предупреждающий выстрел из травматического пистолета в воздух. Разъяренная толпа переключилась на него. В ходе неравной драки Белянкин был смертельно ранен ножом в сердце.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Участники драки и поножовщины, в том числе и убийца, на данный момент в розыске.

Видео: BAZA

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 9:18

Приехали в Россию и чувствуют себя как дома.Надо их гнать всех поганой метлой

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