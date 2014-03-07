Трое глав бюджетных инстанций Фрунзенского района были уличены в коррупции

В их отношении составлены административные протоколы.

Сотрудники прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга провели проверку соответствия нормам антикоррупционного законодательства. По итогам рейда были выявлены три случая коррупционных преступлений среди глав бюджетных учреждений, – рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Главы трех государственных инстанций обвиняются в том, что своевременно не уведомили о приеме на работу бывших госслужащих. В их отношении районная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Протоколы направили в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы писали, что по подозрению в получении взятки в Санкт-Петербурге задержан бывший начальник "ЖКС №1 Калининского района".

Фото: Freepik