За взятку задержан бывший глава ЖКС Калининского района

В его квартире при обыске обнаружили более 12 тыс евро.

По подозрению в получении взятки в Санкт-Петербурге задержан бывший начальник "ЖКС №1 Калининского района". В его квартире при обыске было обнаружено и изъято свыше 12 тыс евро (1,2 млн рублей по современному курсу). Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Северной столице.

Следствие полагает, что коррупционная схема главы ЖКС была разработана по меньшей мере с 2017 года. Тогда задержанный предложил представителю коммерческих организаций за деньги первоочередно заключать договоры на поставки продукции между предприятиями и самим ЖКС, а также закрывать глаза на нарушение сроков поставки.

В общей сложности в период с 2018 по 2024 год заключивший договор представитель не названных коммерческих компаний перевел должностному лицу порядка 1 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что за взятку был задержан бывший инженер отдела фонда капитального ремонта жилых домов.

Видео и фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу