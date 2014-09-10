За взятку задержан бывший инженер отдела фонда капитального ремонта жилых домов

Он получил 180 тысяч рублей.

В Петербурге бывший инженер отдела фонда капитального ремонта жилых домов задержан по подозрению в получении взятки. Подробности рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) в отношении бывшего инженера отдела строительного контроля №2 НО "Фонда – регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

Также в отношении предпринимателя, подозреваемого в даче взятки, возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По версии следствия, в марте 2021 года предприниматель в рамках заключенного договора субподряда, по которому заказчиком выступал "Фонд капитального ремонта", выполнял ремонт систем водоснабжения и отопления в жилом доме на Малодетскосельском проспекте. С целью сокрытия невыполненных работ и возможных нарушений при осуществлении ремонта предприниматель предложил взятку инженеру отдела строительного контроля Фонда, который должен принимать выполненные работы и подписывать документы по их приемке, на что тот согласился и озвучил сумму в размере 180 тысяч рублей. После этого в период с марта по август 2021 года инженер получил от предпринимателя указанную сумму и подписал акты по приемке работ, в том числе, которые были частично не выполнены, либо проведены с нарушениями.

Мужчинам предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали вину.

Ранее был задержан бывший глава администрации Адмиралтейского района по подозрению в получении взятки в 8 млн рублей.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу