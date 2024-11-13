Задержан бывший глава администрации Адмиралтейского района по подозрению в получении взятки в 8 млн рублей

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший глава администрации Адмиралтейского района Петербурга. Подробности рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В отношении бывшего главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следователями установлено, что с октября 2022 года по март 2024 года Сергей Оверчук, являясь главой администрации Адмиралтейского района, предложил руководителю коммерческих организаций, выполнявших работы по ремонту и благоустройству территорий, за взятку способствовать заключению государственных контрактов и скорейшему обеспечению выплат по ним. В качестве посредника в передаче ему взяток он привлек своего заместителя Игоря Комарова, который договорился с гендиректором организаций, что тот будет передавать через него Оверчуку не менее 5% от стоимости государственного контракта. Комаров в указанный период получил от предпринимателя 8 миллионов рублей, которые в помещении администрации на Измайловском проспекте передал Оверчуку.

В помещении районной администрации, а также по месту проживания Оверчука были проведены обыски, он задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.

По факту дачи взятки и посредничестве во взяточничестве в отношении взяткодателя и Игоря Комарова возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно, что Сергей Оверчук уволился по собственному желанию. Он возглавлял район с октября 2020 года.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу