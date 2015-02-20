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Глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук ушел в отставку
Сегодня, 14:17
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Глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук ушел в отставку

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Он уволился по собственному желанию.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука, рассказали 12 ноября в пресс-службе Смольного. 

Отмечается, что Сергей Оверчук уволился по собственному желанию. Он возглавлял район с октября 2020 года. 

Кроме того, чиновник в 2002-2020 годах был первым заместителем главы Невского района. 

Ранее мы сообщали о том, что кадровые изменения произошли в комитете по здравоохранению Северной столицы. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Оверчук 

Теги: адмиралтейский район, сергей оверчук, увольнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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