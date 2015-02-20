Глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук ушел в отставку

Он уволился по собственному желанию.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука, рассказали 12 ноября в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что Сергей Оверчук уволился по собственному желанию. Он возглавлял район с октября 2020 года.

Кроме того, чиновник в 2002-2020 годах был первым заместителем главы Невского района.

Ранее мы сообщали о том, что кадровые изменения произошли в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Фото: ВКонтакте / Сергей Оверчук