В кабинете у экс-главы Адмиралтейского района прошли обыски

Сергей Оверчук находится в статусе подозреваемого по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В Петербурге 12 ноября задержали экс-главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука, который днем того же дня ушел в отставку. В его кабинете состоялись обыски.

По информации "Фонтанки", Сергей Оверчук находится в статусе подозреваемого по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следственные действия в здании администрации города длились около четырех часов.

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что чиновник уволился по собственному желанию. Он возглавлял район с октября 2020 года.

Фото: Piter.TV