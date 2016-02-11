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В кабинете у экс-главы Адмиралтейского района прошли обыски
Сегодня, 8:04
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В кабинете у экс-главы Адмиралтейского района прошли обыски

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Сергей Оверчук находится в статусе подозреваемого по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В Петербурге 12 ноября задержали экс-главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука, который днем того же дня ушел в отставку. В его кабинете состоялись обыски.

По информации "Фонтанки", Сергей Оверчук находится в статусе подозреваемого по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следственные действия в здании администрации города длились около четырех часов. 

Подробности уточняются. 

Ранее сообщалось, что чиновник уволился по собственному желанию. Он возглавлял район с октября 2020 года. 

Фото: Piter.TV 

Теги: обыски, получение взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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