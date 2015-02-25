Суд Петербурга отказался снять судимость с экс-начальника главка МВД по СЗФО Быкова

Он за 3,5 года на свободе не успел расплатиться с МВД, и сетует, что с судимостью "не имеет возможности трудоустроиться". Как рассказали в пресс-службе, прокурор заявил, что "достоверных данных о том, что Быкову отказывают в трудоустройстве из-за наличия судимости, нет".

В понедельник, 30 мая, горсуд согласился с Дзержинским судом, который решил, что снимать судимость с бывшего начальника ГУ МВД по Северо-Западу Виталия Быкова преждевременно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Срок дополнительно наказания Быкова истек в декабре 2021 года, на учете в уголовно-исполнительной инспекции он больше не состоит. Он за 3,5 года на свободе не успел расплатиться с МВД, и сетует, что с судимостью "не имеет возможности трудоустроиться". Как рассказали в пресс-службе, прокурор заявил, что "достоверных данных о том, что Быкову отказывают в трудоустройстве из-за наличия судимости, нет".

В пользу МВД с экс-начальника и других фигурантов взыскали 17,2 млн рублей. Адвокат подчеркнул в суде, что сумма очень большая, но Быков не опускает руки. Со слов его защитника, только Быков и платит — вернул уже более 7 миллионов рублей. По мнению адвоката, отсутствие отметки о судимости ускорит процесс. В пользу надежности адвокат говорил о примерном поведении Быкова в колонии и за ее пределами, а также о положительных характеристиках.

Суд первой инстанции напомнил экс-полицейскому, что снять судимость досрочно в соответствии со статьёй 86 УК возможно при условии не только идеального поведения, но и полного возмещения вреда, причинённого преступлением. Горсуд поддержал.

Ранее мы писали, что прокуратура требует срочно провести капремонт крыши у дома напротив "Чкаловской". 1,5 месяца назад там произошло обрушение фрагмента фасада.

Фото: Piter.tv

