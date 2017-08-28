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Прокуратура требует срочно провести капремонт крыши у дома напротив "Чкаловской"

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1,5 месяца назад там произошло обрушение фрагмента фасада.

Прокуратура потребовала провести капитальный ремонт дома около станции метро "Чкаловская", у которого 10 апреля обрушилась часть фасада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дом №13 на улице Большая Зеленина является объектом культурного наследия. Прокуратура провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Как минимум до 2038 года капремонт не предусмотрен, при этом износ технического состояние фасада составляет 27%. Запланированный ремонт крыши не проведен. Дополнительное обследование провело ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района".

После ситуации Жилищный комитет пообещал внести ремонт крыши в Краткосрочный план  реализации региональной программы на 2023 год. Чтобы сделать это наверняка, прокурор обратился в суд. 

Момент обрушения попал на видео. Прохожие чудом остались целы. 

Видео: Piter.tv

Теги: жилищный комитет, капремонт, обрушение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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