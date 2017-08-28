Прокуратура требует срочно провести капремонт крыши у дома напротив "Чкаловской"

1,5 месяца назад там произошло обрушение фрагмента фасада.

Прокуратура потребовала провести капитальный ремонт дома около станции метро "Чкаловская", у которого 10 апреля обрушилась часть фасада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дом №13 на улице Большая Зеленина является объектом культурного наследия. Прокуратура провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Как минимум до 2038 года капремонт не предусмотрен, при этом износ технического состояние фасада составляет 27%. Запланированный ремонт крыши не проведен. Дополнительное обследование провело ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района".

После ситуации Жилищный комитет пообещал внести ремонт крыши в Краткосрочный план реализации региональной программы на 2023 год. Чтобы сделать это наверняка, прокурор обратился в суд.

Момент обрушения попал на видео. Прохожие чудом остались целы.

Видео: Piter.tv