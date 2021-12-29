Прокуратура проверяет справку о судимости педагога Серафимы Сапрыкиной

В комитете по образованию не знали, что женщина поменяла имя.

Прокуратура Петербурга начала проверку сведений о наличии судимости у бывшей сотрудницы гимназии №168 Серафимы Сапрыкиной. Об этом сказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Смена имени и фамилии, а также возможное участии в преступлении для работников сферы образование оказалось сюрпризом. На всех местах работы педагог предоставляла документы об отсутствии судимости. Она также опубликовала их на своей странице в Facebook.

На этом фоне история с её попаданием в образовательную организацию, с такой, скажем, сложной биографией перекрывает всё предыдущее. Сегодня для нас вопрос номер один, и мы с коллегами из органов разбираемся с этим, как человек с такой биографией, мог оказаться в образовательной организации. Ирина Потехина.

По версии вице-губернатора, причиной произошедшего мог стать "технический сбой". По закону люди с судимостью не могут работать с детьми.

Ранее суд подтвердил, что у Симы Казимовой была судимость.

Мне сшили такое классное дело, и думаю, это ещё не конец. Но я никуда не скроюсь и не стану молчать. написала Серафима Сапрыкина в Facebook.

Фото: Facebook / Серафима Сапрыкина