В Петербурге педагог получил уведомление об увеличении нагрузки до 11 часов

В Петербурге школе-интернату № 289 вынесли предостережение из-за нагрузки педагога.

Северо-Западная межрегиональная территориальная государственная инспекция труда вынесла предостережение школе-интернату № 289 с углубленным изучением физической культуры в Красносельском районе Петербурга. Информация об этом опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.

Основанием стало обращение о возможном нарушении трудовых прав одного из сотрудников образовательного учреждения. По данным инспекции, преподавателя уведомили об увеличении учебной нагрузки до 11 часов, сославшись на утвержденный план внеурочной деятельности.

Однако такой план не может служить основанием для изменения учебной нагрузки. Это предусмотрено приказом Министерства просвещения России от 4 апреля 2025 года.

Работодатель обязан письменно сообщать педагогам об изменении учебной нагрузки не менее чем за 2 месяца до вступления новых условий в силу. Исключение составляют случаи, когда стороны трудового договора согласовали изменения между собой.

Директором школы-интерната № 289 является Николай Румянцев. Учредителем учреждения выступает администрация Красносельского района Петербурга, которую возглавляет Ольга Акацевич.

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Фото: Magnific