Уволенная за стихи Хармса и Введенского учительница заявила, что не была судима

Она показала справку из МВД об отсутствии тюремных заключений.

Учительница из Петербурга Серафима Сапрыкина, уволенная из школы после чтения стихов Хармса и Введенского, опровергла информацию о наличии у себя судимости. Девушка назвала данные, которые распространяются в Telegram-каналах, ложью.

Сапрыкина опубликовала в соцсетях справку из МВД об отсутствии тюремных заключений. Она отметила, что действительно сменила имя и отчество с Симы Казимовны на Серафиму Олеговну. Однако в 2008 году училась в Волгограде, и ни в каких судебных разбирательствах не участвовала.

Руки трясутся, но вот справка. Ее не подделать, она с гос услуг. Что дальше? Я наркоманка?)) Написала Сапрыкина

Напомним, Серафиму Сапрыкину уволили из-за того, что она читала 10-классникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. Она рассказала, что в декабре 2021 года директор гимназии собрала экстренное совещание и заявила, что поэты были "врагами народа" и "пособниками фашистов".

В 1941 году советского драматурга и поэта Даниила Хармса арестовали за "пораженческие настроения" и поместили в изолятор "Кресты". Он скончался в 1942 году в психиатрическом отделении тюремной больницы.

Русского поэта и писателя Александра Введенского арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Он умер в 1941 году от плеврита во время этапирования в Казань.

Ранее мы писали, что директор гимназии №168 отрицает, что запрещала читать стихи Хармса и Введенского.

Фото: Facebook / Серафима Сапрыкина