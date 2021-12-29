Директор гимназии №168 отрицает, что запрещала читать стихи Хармса и Введенского

По информации директора, педагог отошла от установленного учебного плана. Это и стало причиной для разговора.

Директор гимназии №168 Центрального района Светлана Лебедева сказала о том, что не называла поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского "врагами народа" и "пособниками фашистов". Ее слова передала пресс-служба администрации района.

Напомним, накануне Серафима Сапрыкина опубликовала пост в Facebook, в котором она рассказала о ситуации, которая произошла с ней на прошлом месте работы. Она была педагогом-организатором и на одном из уроков решила прочитать десятиклассникам произведения Хармса и Введенского. Это не понравилось директору. По словам Сапрыкиной, она была категорически против чтения произведений поэтов, несмотря на то, что они были реабилитированы. Под давлением руководства педагог была вынуждена уйти.

В администрации сообщили: Серафима Сапрыкина устроилась в гимназию 25 августа 2021 года на должности педагога-организатора, библиотекаря, учителя внеурочной деятельности ФГОС. Ею был составлен учебный план, по которому она должна была проводить занятия. На одном из уроков Сапрыкина самостоятельно решила изменить тему занятия. После этого директор решила провести с ней беседу. Учителю напомнили, что нужно придерживаться установленного плана.

По словам Лебедевой, педагог уволилась по собственному желанию. Конфликта между сторонами не было.

В Минпросвещения считают, что женщину должны восстановить в правах.

Фото: Facebook / Серафима Сапрыкина