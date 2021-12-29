Минпросвещения: педагога, уволенного за чтение стихов Хармса, должны восстановить на работе

Педагог отметила, что ушла по собственному желанию, но сделала это под давлением.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию с педагогом-организатором гимназии №168, которой пришлось уйти из-за того, что она читала старшеклассникам стихи Хармса и Введенского.

Кравцов считают, что педагога необходимо восстановить в правах, передал "ТАСС". Он отметил, что российские учителя "живут своей работой и творчески вкладываются в развитие программ", поэтому "включать дубину" нельзя.

Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам. Сергей Кравцов.

Напомним, накануне петербурженка Серафима Сапрыкина сообщила о том, что ей пришлось уволиться из гимназии №168 из-за того, что она читала десятиклассникам стихотворения Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам женщины, директор считает их "врагами народа". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация нуждается в тщательной проверке.

Фото: правительство РФ