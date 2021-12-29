Песков прокомментировал увольнение педагога-организатора из-за чтения стихов реабилитированных поэтов

Пресс-секретарь президента указал на то, что информацию надо еще проверить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с педагогом-организатором, которой пришлось уволиться из-за чтения стихотворений Хармса и Введенского. Он заявил "ТАСС" о том, что информация нуждается в проверке.

Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать. Дмитрий Песков.

Песков не стал обсуждать вопрос о том, нужно ли оценивать школьную программу по литературе с точки зрения патриотизма. Он ответил, что об этом стоит спросить Минпросвещения, так как "вопрос достаточно сложный".

Напомним, накануне петербурженка Серафима Сапрыкина сообщила о том, что ей пришлось уволиться из гимназии №168 из-за того, что она читала десятиклассникам стихотворения Даниила Хармса и Александра Введенского. Директор считает их "врагами народа".

Фото: сайт президента РФ