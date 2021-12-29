Из гимназии № 168 Центрального района уволили педагога-организатора за чтение Хармса и Введенского

Директор школы не хотела, чтобы женщина знакомила учеников с творчеством "врагов народа".

Бывшая учительница гимназии № 168 Серафима Сапрыкина пожаловалась на директора учебного заведения, который запрещает читать ученикам 10 класса стихотворения Александра Введенского и Даниила Хармса, поскольку поэтов признали при Иосифе Сталине "врагами народа". Об этом сообщила педагог-организатор на своей страничке в Facebook.

По словам автора поста, женщину пристыдили директор гимназии и заведующий школьным музеем за то, что она рассказывала ученикам о творчестве авторов XX века - Гумилева, Мандельштама, Хармса и Введенского. Педагога попросили уволиться по собственному желанию. За отказ директор пообещала женщину снять с вакансии по статье "утрата доверия".

Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только на "ваших богемных кухнях". Серафима Сапрыкина, Facebook

Не выдержав давления со стороны руководства, Серафима Сапрыкина покинула учебное заведение. Однако она до сих пор не понимает, почему детям не позволяют изучать творчество известных литературных деятелей.

Отметим, что поэты были реабилитированы в 1960-х годах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что тиктокерша VASYALISA рассказала о меме "Дорогу педагогу" и своем первом треке.

Фото: Facebook / Cерафима Сапрыкина