Уволенная за стихи Хармса и Введенского учительница выступит на книжном фестивале

Кроме нее в списке приглашенных числятся писатель Евгений Водолазкин, актер и телеведущий Андрей Ургант, музыкант Алексей Кортнев и др.

Серафиму Сапрыкину, получившую известность после скандала с увольнением учительницу, пригласили выступить на книжном фестивале "Книжный маяк Петербурга". Об этом рассказал организатор мероприятия, совладелец "Буквоеда" Денис Котов в Facebook.

Имя Сапрыкиной указано в списке приглашенных, опубликованных Котовым. Вместе с ней гостями фестиваля станут писатель Евгений Водолазкин, актер и телеведущий Андрей Ургант, музыкант Алексей Кортнев и др.

"Книжный маяк Петербурга" пройдет в городе с 18 по 20 февраля в смешанном формате. По словам организатора, Сапрыкина будет выступать на мероприятии как поэт, а не участница скандала.

Серафима Сапрыкина получила широкую известность после поста в Facebook, в котором она рассказала об увольнении из 168-й гимназии из-за стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Директору якобы не понравилось, что учительница читает школьникам поэзию репрессированных во времена СССР поэтов.

В гимназии слова Сапрыкиной отрицают. Руководство учебного заведения уверяет, что учительница ушла по собственному желанию, и никакого конфликта не было.

После скандал подробно разобрала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, которая припомнила Сапрыкиной, в том числе, прошлую судимость.

Фото: Facebook / Серафима Сапрыкина