Ирина Потехина заявила, что справка о несудимости Серафимы Сапрыкиной "осознанный подлог"

Потехина рассказала, что Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные.

В понедельник, 14 февраля, заместитель губернатора Петербурга Ирина Потехина, курирующая вопросы образования, высказалась о ситуации с уволенным педагогом Серафимой Сапрыкиной, которая ушла из гимназии после чтения ученикам Хармса и Введенского. Об этом 14 февраля Потехина рассказала на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Потехина заявила, что Сапрыкина шла на "осознанный подлог", когда принесла в школу справку о несудимости. Согласно Трудовому кодексу, соискатель должен представить определенный перечень документов, что и сделала Сапрыкина.

Проверять подлинность документов у директора по закону полномочий нет. До прихода в школу Серафима меняла фамилию, имя и отчество, переезжала из одного региона в другой, выходила замуж, теряла паспорт… На каком из этих этапов в учете данных произошел сбой, разберутся специалисты. Но сама-то Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные. Она сознательно шла на подлог. Ирина Потехина, заместитель губернатора Петербурга

Напомним, что у Сапрыкиной есть судимость, которую она получила в 19 лет. После этого она переехала из Волгограда в Петербург и сменила имя. Отметим, что педагог настаивала в интервью СМИ, что не судима.

Девушка опубликовала пост в Facebook, где рассказала, что была вынуждена уволиться из школы из-за чтения стихов Хармса и Введенского. Якобы директор назвал этих поэтов "врагами народа". В школе отметили, что Сапрыкину уволили из-за того, что она самовольно сменила тему урока.

Ранее мы сообщали, что Песков прокомментировал увольнение педагога-организатора из-за чтения стихов реабилитированных поэтов.

Фото: Вконтакте / Ирина Потехина

