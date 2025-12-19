Новых учителей распределят в школы 12 районов Ленобласти с предоставлением жилья.

В 2026 году в рамках федеральной программы "Земский учитель" в образовательные учреждения Ленинградской области прибудет работать рекордные 18 педагогов из других регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал областного комитета общего и профессионального образования.

Программа предусматривает заполнение вакансий в школах, расположенных в сельских населённых пунктах и малых городах. В 2025 году в регион по аналогичной программе приехали 12 учителей.

Новых педагогов распределят в школы Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского районов и Гатчинского городского округа. Участникам программы предоставляется служебное жильё. Также выплачивается единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей.

Программа "Земский учитель" реализуется в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Её целью является привлечение квалифицированных педагогических кадров в сельскую местность. С момента старта программы в 2020 году в Ленинградскую область переехали работать 37 педагогов. Общее количество участников программы в регионе после завершения набора 2026 года увеличится до 55 человек.

Фото: телеграм-канал комитета общего и профессионального образования Ленобласти