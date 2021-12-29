Суд подтвердил судимость у Симы Казимовой. Предположительно, это педагог Серафима Сапрыкина

Женщина ударила ножом своего знакомого во время конфликта.

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области сообщила о том, что у Симы Казимовой действительно была судимость по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предположительно, речь идет о педагоге Серафиме Казимовой, вокруг увольнения из гимназии которой произошел скандал.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Сапрыкина сменила имя и на самом деле была судима. Позже женщина опубликовала у себя на странице в Facebook документы, в которых говорилось о том, что у нее нет судимости. Они были выданы на имя Сапрыкиной (Казимовой) Серафимы Олеговны. Фамилия совпадает с той, о которой писала объединенная пресс-служба судов.

По официальной информации, Казимову признали виновной 17 декабря 2008 года. Согласно материалам дела, двумя месяцами ранее она ударила ножом мужчину, причинив тяжкий вред здоровью. До этого женщина сделала знакомому замечание по поводу его поведения, он в ответ ударил ее кулаком в лицо. За Симу заступился ее друг, завязалась драка. После этого женщина взяла нож.

В судебном заседании и на предварительном следствии Казимова вину в совершении преступления отрицала, пояснив, что не наносила С. ножевых ранений. Однако, её вина в инкриминируемом деянии нашла своё подтверждение в ходе судебного следствия. Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Казимовой назначили 2 года лишения свободы с испытательным сроком 6 месяцев.

Фото: Piter.tv