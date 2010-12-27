Глава "Метростроя" обвинил в финансовых проблемах Марата Оганесяна

Бывший вице-губернатор Петербурга, по мнению спикера, причастен к образованию огромного долга компании.

На собрании в ЗакС руководитель компании "Метрострой" объявил о том, что в финансовых проблемах организации может быть виноват бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян. Такие сведения прозвучали во время заседания фракций "Роста" и "Яблока" в Петербурге.

Спикер из "Метростроя" добавил, что дебиторская задолженность предприятия после завершения строительства стадиона составила около 2,5 миллиардов рублей. В общей сложности по контрактам компании должны 124 миллиарда. Специалист винит в затягивании сроков финансирования и последующих выплат именно Оганесяна. Спикер отметил, что обращался за помощью в решении ситуации к Игорю АЛбину, но тот так и не смог повлиять на ситуацию.

Напомним, что сейчас экс-чиновник находится под арестом.

Фото: Piter.tv