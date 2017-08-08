Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян намекнул на заказчика своего дела

Им оказался некий чиновник, менявший свою фамилию.

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, курирующий строительство стадиона "Санкт-Петербург", намекнул на возможного заказчика своего дела. По его словам, это некий чиновник, менявший свою фамилию. Об этом сообщает "Фонтанка".

Оганесян пояснил, что в отличие от инициатора преступления, у него нет ни административного, ни финансового ресурса. При этом фамилия у него "подходящая", которую он не менял и менять не собирается.

По предположению "Фонтанки", под описание Оганесяна больше всего подходит действующий вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Он до своего назначения на пост носил фамилию Слюняев.

Напомним, в 2015 году после ухода Оганесяна курировать строительство стадиона начал Игорь Албин (он же Слюняев). В 2016 году бывшего куратора задержали по делу о мошенничестве и получении взятки. Согласно материалам дела, с июля по сентябрь 2013 года из денег, выделенных на строительство стадиона на Крестовском острове, было похищено более 50 миллионов рублей. Обвинение считает, что Оганесян получил 28 миллионов в качестве взятки.

Стоит отметить, что Игорь Албин поддерживает своего бывшего коллегу. Он выражает надежду на то, что справедливость восторжествует, и Оганесяна отпустят на свободу.

Ранее мы писали, что суд продлил арест бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов