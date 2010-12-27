Суд продлил пребывания Марата Оганесяна в СИЗО до 2020 года

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал бывшему вице-губернатору города в просьбе изменить меру пресечения на домашний арест.

В четверг, 18 июля, в объединённой пресс-службе городских судов сообщили о решении Куйбышевского районного суда Петербурга продлить срок ареста бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна и главы компании "СтройЭлектроМонтаж№5" Василия Сливкина до 10 января 2020 года.

Помимо этого, бывший замглавы комитета по строительству Александр Янчин ещё пять месяцев проведёт под домашним арестом. Кроме Оганесяна, Янчика и Сливкина, в деле присутствуют еще шесть человек.

Напомним, что Марат Оганесян находится в СИЗО с ноября 2016 года. В деле бывшего вице-губернатора 104 тома,в частности обвинения в мошенничестве и получении взяток. По версии следствия, в ходе махинаций, Оганесян получил минимум 28 млн рублей.

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