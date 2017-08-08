Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна

Оганесян останется под стражей до 9 февраля 2019 года.

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест Марата Оганесяна. Бывший вице-губернатор Северной столицы пробудет под стражей до 9 февраля 2019 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, что Оганесян обвиняется в мошенничестве и получении взятки по статьям 159 части 4, статьи 290 части 6 УК РФ. Согласно материалам дела, с июль по сентябрь 2013 года в Северной столице было похищено более 50 миллионов рублей со строительства спортивного стадиона на Крестовском острове. Деньги должны были пойти на установку видеотабло. Обвинение считает, что Оганесян получил 28 миллионов в качестве взятки. Также средства пропали при поставке художественной подсветки для арены.

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Фото: Объединенная пресс-служба городских судов