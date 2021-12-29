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Суд продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма
Сегодня, 12:23
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Суд продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма

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Экс-чиновника задержали в Краснодарском крае в декабре 2021 года.

Суд продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Ростовской области. Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Серова задержали в Краснодарском крае в декабре прошлого года. Его объявили в розыск весной 2019 года.

Ленинским районным судом Ростова-на-Дону продлен срок содержания под стражей Серову Владимиру Николаевичу <...> по 17 мая 2022 года включительно.

из сообщения объединенной пресс-службы судов Ростовской области

Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. До этого он руководил администрацией города Судак.

Ранее в России заочно арестовали лидера украинского неонацистского движения "М.К.У." Краснова.

Фото: ВКонтакте / Республика Крым

Теги: владимир серов, злоупотребление должностными полномочиями, крым, мошенничество, продление ареста
Категории: Лента новостей, Новости России,

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