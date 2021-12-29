В России заочно арестовали лидера украинского неонацистского движения "М.К.У." Краснова

Предположительно,в настоящее время радикал находится в одном из украинских СИЗО.

Басманный суд Москвы заочно арестовал члена украинской неонацистской группировки "Маньяки: культ убийства" ("М.К.У.) Егора Краснова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Краснова обвиняют в особо тяжком преступлении.

По некоторым данным, в настоящее время Краснов находится на территории Украины. Он был арестован и помещен следственный изолятор в городе Днепр. Ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что радикал может быть причастен к организации взрыва автобуса в Воронеже, который произошел в августе прошлого года.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Краснову, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или выдачи в РФ. из сообщения пресс-службы Басманного суда

На протяжении 2021 года и в январе нынешнего сотрудники ФСБ задержали на территории России десятки сторонников "М.К.У". В ходе обысков были обнаружены холодное оружие, электронные носители информации, средства коммуникации, в которых содержались переписки с Красновым, а также компоненты для создания СВУ, инструкции по сборке бомб, пропагандистские материалы экстремистской направленности и прочее.

Ранее мы сообщали, что преступное сообщество Lurk прекратило свое существование.

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