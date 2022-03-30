ФСБ задержала в 23 регионах РФ 60 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ"

Все подозреваемые были связаны с украинском неонацистом Егором Красновым.

ФСБ РФ задержала в 23 российских регионах 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "МКУ". Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей от силового ведомства. Известно, что операция выполнялась при участии правоохранительных органов и Следственного комитета.

Задержаны 60 сторонников "МКУ", созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в РФ. ЦОС ФСБ РФ

Силовики провели по местам проживания фигурантов расследования обыски. Правоохранители изъяли гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, а также самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи с перепиской, в которой принимал участие Егор Краснов. Он предоставил сторонникам инструкции для акций прямого действия, ам также по привлечению новых членов формирования в экстремистскую деятельность.

"МКУ" - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация.

Мужчина хотел дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы без проблем распространять наркотики в Ленобласти.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

