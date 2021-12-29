В Тверской области задержали неонациста за подготовку терактов

Россиянин уже сознался в содеянном, у него нашли инструкции по изготовлению СВУ.

Сотрудники ФСБ России задержали 18-летнего жителя Тверской области, который является, сторонником украинских неонацистов группировки "МКУ". Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По информации спецслужб, юноша готовил террористические акты на объектах транспорта по указаниям лидера радикалов Е.Краснова. Кроме того, было выяснено, что задержанный вовлекал с группировку новых членов и пропагандировал идеологию массовых убийств.

В ФСБ отметили, что россиянин уже сознался в содеянном. В ходе обыска у него изъяли инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также обнаружили переписку с лидером "МКУ".

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям об участии в экстремистском сообществе и приготовлении к теракту. Его поместили в СИЗО. Кроме того, уголовное дело возбудили и против Краснова по статье об организации экстремистского сообщества.

Ранее В ФСБ сообщили, что в России задержано 106 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ".

Видео: ЦОС ФСБ