В России задержано 106 сторонников украинской неонацистской группировки

Двадцатиоднолетний преступник объявлен в розыск. Следователи не исключают, что он действовал под покровительством украинских спецслужб.

Сотрудники ФСБ России задержали в 37 регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Двое задержанных подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. Группировку создал гражданин Украины Егор Краснов. Двадцатиоднолетний преступник объявлен в розыск. Следователи не исключают, что он действовал под покровительством украинских спецслужб.

В числе задержанных сторонников "МКУ" установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Сообщение ФСБ

Указанных лиц могут привлечь к уголовной ответственности. В отношении остальных задержанных продолжаются проверочные мероприятия. В отношении Егора Краснова расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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Видео: ФСБ России