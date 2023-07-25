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Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов

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По его словам, именно так работают органы предварительного следствия в новых регионах страны.

Президент РФ Владимир Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов. Об этом он заявил в поздравлении по случаю Дня сотрудников следственных органов.

Глава государства отметил, что именно так работают органы предварительного следствия в новых регионах страны, которые защищают конституционный порядок и законность. Он выразил уверенность, что сотрудники следственных органов понимают всю важность данной задачи.

Ранее Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, неонацисты, президент россии, преступление, расследование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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