Президент РФ Владимир Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов. Об этом он заявил в поздравлении по случаю Дня сотрудников следственных органов.
Глава государства отметил, что именно так работают органы предварительного следствия в новых регионах страны, которые защищают конституционный порядок и законность. Он выразил уверенность, что сотрудники следственных органов понимают всю важность данной задачи.
Ранее Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ.
Видео: kremlin.ru
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