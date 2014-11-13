Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ

Президент РФ провел рабочую встречу с Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления украинских войск. Об этом он сообщил на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Главы государств провели рабочую встречу в Константиновском дворце в Стрельне. Во время переговоров Лукашенко отметил, что не видит со стороны Украины контрнаступления. Путин отметил, что контрнаступление "есть, но оно провалилось".

Ранее мы сообщали, что Путин встретился с Лукашенко в Петербурге.

Видео: Telegram / Пул Первого