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Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

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Президенты обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча двух глав государств прошла в Константиновском дворце. Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Также стороны проведут переговоры по интеграционному взаимодействию в рамках Союзного государства.

Ранее Путин заявил, что Польша хотела бы заполучить часть белорусских земель.

Видео: kremlin.ru

Теги: александр лукашенко, владимир путин, встреча, президент белоруссии, президент россии, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Картина дня,

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