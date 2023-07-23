Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

Президенты обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча двух глав государств прошла в Константиновском дворце. Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Также стороны проведут переговоры по интеграционному взаимодействию в рамках Союзного государства.

Ранее Путин заявил, что Польша хотела бы заполучить часть белорусских земель.

Видео: kremlin.ru