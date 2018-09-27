Путин: Польша хотела бы заполучить и часть белорусских земель

Глава государства подчеркнул, что Варшава рассчитывает на формирование некой коалиции под "зонтиком" НАТО.

Власти Польши мечтают получить и часть территорий Беларуси. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Варшава рассчитывает на формирование некой коалиции под "зонтиком" НАТО, чтобы вмешаться на ситуацию на Украине и оторвать от этой страны "кусок пожирнее".

Кроме того, Путин упомянул, что польская независимость после второй мировой войны была восстановлена в большей степени благодаря СССР.

Ранее Путин заявил, что Запад разочарован результатами наступления ВСУ.

Видео: kremlin.ru