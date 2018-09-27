Путин заявил, что Запад разочарован результатами наступления ВСУ

Глава России рассказал о том, что Киев не достигает результатов, которых от него ждут иностранные кураторы.

Страны коллективного Запада, очевидно, разочарованы украинским контрнаступлением, которое не принесло никаких результатов на поле боя. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании с постоянными членами Совета по безопасности РФ сделал глава государства Владимир Путин.

Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были "вкачены" в киевский режим, ни поставки западного оружия — танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии. Владимир Путин, президент РФ

Политик констатировал, что весь мир в настоящее время наблюдает, как горит "хваленая западная, якобы неуязвимая техника". При этом, мобилизационный ресурс ВСУ истощается, а формирования киевского режима несут потери, которые исчисляются десятками тысяч граждан.

Путин заявил, что киевскому режиму плевать на народ.

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