Путин заявил, что киевскому режиму плевать на народ

Глава России напомнил о продаже части Украины Польше в 1920 годах.

Киевский режим готов пойти на всё, чтобы продлить своё существование, а его представители пытаются защитить только себя, плюя на украинский народ. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по безопасности с постоянными членами сделал глава государства Владимир Путин.

Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить своё существование. Им наплевать на народ Украины, на её суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем – и людьми, и землёй... Владимир Путин, президент РФ

Российский президент сравнил киевский режим с "их идейными предшественниками – петлюровцами", которые в 1920 году заключили с польскими властями так называемые секретные конвенции. Речь идет о документе, по которым в обмен на военную поддержку эти лица передали Варшаве территории Галиции и Западной Волыни. Владимир Путин полагает, что подобные предатели и в сегодняшних условиях готовы "открыть ворота" для иностранных кураторов с Запада и в очередной раз продать украинские земли.

Путин заявил, что мнение жителей Украины постепенно меняется.

Фото и видео: Kremlin.ru