Глава России рассказал о позиции Европы по поддержке ВСУ.

Мнение украинских граждан медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по безопасности России с постоянными членами сделал глава государства Владимир Путин. Президент РФ уточнил, что европейские представители и политические лидеров стран коллективного Запада начинают осознавать, что так называемая поддержка киевского режима представляет из себя на самом деле тупиковую ситуацию, а также бесконечную трату денежных средств и сил. В Москве заметили, что речь идет об обслуживании чужих, а не истинно европейских национальных интересов.

У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: "Ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие"? Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется... Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о потерях украинских войск в ходе контрнаступления.

Фото и видео: Kremlin.ru