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Путин заявил, что мнение жителей Украины постепенно меняется

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Глава России рассказал о позиции Европы по поддержке ВСУ.

 Мнение украинских граждан медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по безопасности России с постоянными членами сделал глава государства Владимир Путин. Президент РФ уточнил, что европейские представители и политические лидеров стран коллективного Запада начинают осознавать, что так называемая поддержка киевского режима представляет из себя на самом деле тупиковую ситуацию, а также бесконечную трату денежных средств и сил. В Москве заметили, что речь идет об обслуживании чужих, а не истинно европейских национальных интересов.

У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: "Ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие"? Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется...

Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о потерях украинских войск в ходе контрнаступления.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, военная помощь, всеобщая мобилизация, всу, европа, сво, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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