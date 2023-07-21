Глава России оценил неуспехи Киева в вопросе пополнения запасов для участия в региональном конфликте.

Боевые формирования Вооруженных сил Украины понесли громадные потери, которые составляют десятки тысяч человек. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по безопасности с постоянными членами сделал глава государства Владимир Путин. Российский президент напомнил коллегам о том, что в настоящее время киевскому режиму становится все труднее подгонять в зону сражений пополнения сил и техники. Политик добавил, что власти на Украине устраивают регулярные облавы на граждан, а также проводят тотальную мобилизацию мирного населения.

В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек... Владимир Путин, президент РФ

Путин напомнил, что Польша получила большую территорию благодаря Сталину.

Фото и видео: Kremlin.ru