На территории женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв

Мужчина проник на территорию монастыря. Он и устроил взрыв. Повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии. Злоумышленника задержали.

На территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате взрыва пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об инциденте стало известно в понедельник. Около 8:00 по московскому времени в Серпухове на улице Октябрьской,40 прогремел взрыв. Среди пострадавших есть 15-летний подросток. Собеседник агентства уточнил, что мужчина проник на территорию монастыря. Он и устроил взрыв. Повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии. Злоумышленника задержали.

В подмосковный монастырь выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

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Видео: Telegram/SHOT, Mash