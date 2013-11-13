Пожарного отбросило взрывом при пожаре в Якутске. В социальных сетях распространился ролик, на котором зафиксирован инцидент, который зафиксирован в регионе 11 декабря. Известно, что воспламенился гараж около жилого многоэтажного здания в Дзержинском районе города. Рядом с местом событий находились двое спасателей. Один из них решил отойти. В этот момент произошел взрыв. Оставшийся мужчина улетел в снежную массу. Он пролетел несколько метров.
Всякое может произойти, никто не застрахован от вспышки, такое не предугадаешь. Но боевая одежда пожарных на такие нагрузки и рассчитана.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Эксперты добавили, что представитель ведомства чудом не пострадал. Спасатели смогли ликвидировать возгорание через шесть минут после прибытия оперативной группы. Заявление от диспетчера поступило ГУ МЧС в 12:35 часов дня по местному времени. Установлено, что пламя повредило кузов автомобиля и утеплитель под машиной. Огонь распространился на два квадратных метра.
Стали известны последствия пожара на Суворовском проспекте.
Фото и видео: telegram / СМОТРИ
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