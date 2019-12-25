Стали известны последствия пожара на Суворовском проспекте

Сотрудники МЧС потушили пламя.

Утрненний пожар в Центральном районе удалось локализовать. Об этом сообщили в телеграм-канале "Центр.Новости" в субботу, 11 декабря.

По предварительной информации, в доме № 4 по Суворовскому проспекту вспыхнула квартира. Огонь охватил 30 квадратных метров в коридоре и все кладовую. Известно, что собственник жилья в момент случившегося в доме не находился.

В результате случившегося пострадало межэтажное перекрытие между 4-м и 5-м этажами. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Суворовском проспекте горит квартира. Жители самостоятельно эвакуировались.

Фото: телеграм-канал "Центр.Новости"