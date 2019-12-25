На Суворовском проспекте горит квартира

Сегодня утром, 11 декабря, в Центральном районе Петербурга произошел пожар. По информации Piter.tv, на Суворовском проспекте в доме № 4 вспыхнула четырехкомнатная квартира.
Информация о пожаре поступила в диспетчерскую часть около 08:31 утра. На место случившегося прибыли сотрудники МЧС. К тому моменту жители дома самостоятельно эвакуировались. Им предоставили горячее питание в здании районного ЗАГСа.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что пожарные начали эвакуировать жильцов из горящей квартиры на Евдокима Огнева.
Фото: телеграм-канал "Центр. Новости"
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