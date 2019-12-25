На Суворовском проспекте горит квартира

Жители задымленного дома эвакуировались самостоятельно.

Сегодня утром, 11 декабря, в Центральном районе Петербурга произошел пожар. По информации Piter.tv, на Суворовском проспекте в доме № 4 вспыхнула четырехкомнатная квартира.

Информация о пожаре поступила в диспетчерскую часть около 08:31 утра. На место случившегося прибыли сотрудники МЧС. К тому моменту жители дома самостоятельно эвакуировались. Им предоставили горячее питание в здании районного ЗАГСа.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожарные начали эвакуировать жильцов из горящей квартиры на Евдокима Огнева.

Фото: телеграм-канал "Центр. Новости"