Пожарные начали эвакуировать жильцов из горящей квартиры на Евдокима Огнева

Сегодня, 11 декабря, в Невском районе Петербурга произошел пожар. Пламя охватило трехкомнатную квартиру в доме № 4 по улице Евдокима Огнева.
Информация о возгорании поступила в диспетчерское отделение около 9:15 утра. Выяснилось, что в доме горела обстановка площадью 10 квадратных метров. Бороться с огнем отправились 15 пожарных. В операции задействовали спецтехнику.
Известно, что спасатели эвакуировали хозяина полыхающей квартиры. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар в доме Чубакова локализовали на Васильевском острове.
Фото: Piter.tv
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