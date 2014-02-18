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Пожар в доме Чубакова локализовали на Васильевском острове
Вчера, 23:22
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Пожар в доме Чубакова локализовали на Васильевском острове

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Информации о пострадавших не поступало.

В пятницу, 10 декабря, в доме Чубакова на Васильевском острове сотрудники МЧС локализовали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент на месте работает 20 пожарных и 4 единицы техники. Сообщение о пожаре поступило в 16:41. В доме 58, корпус 5, по 11-й линии В.О. в пятикомнатной квартире обгорела обстановка на площади 32 квадратных метра. В 17:36 пожар был локализован. 

Напомним, застройщик пообещал сохранить Дом Чубакова, в котором проседает пол. Он сообщил, что профинансирует сохранность Дома Чубаковаи устранит дефекты, которые возникли при строительстве по соседству. Речь идет о клубном доме "Monodom Line" на 89 квартир. Несмотря на замечания, компания не сразу же приостановила строительные работы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на улице Салова Audi сгорела на заправочной станции. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дом чубакова, пожар, пятикомнатная квартира
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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elamkes
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