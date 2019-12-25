Застройщик пообещал сохранить Дом Чубакова на Васильевском острове, в котором проседает пол

ООО СЗ "Дом на 11-й" профинансирует обследование дома и устранение дефектов.

В КГИОП рассказали, как будут сохранять Дом К.Г. Чубакова на Васильевском острове. Летом жители сообщали о проседании пола. Просадку объясняли авариями на водопроводе.

Накануне в ведомстве состоялась встреча с жильцами дома №58 на 11-й линии В.О. На ней присутствовали представители застройщика ООО СЗ "Дом на 11-й", Госстройнадзора, администрации Васильевского острова, ООО "ИСП Геореконструкция", ООО "АЖИО", ООО "Управляющая компания "МИР".

Глава КГИОП Сергей Макаров отметил, что ухудшение состояние дома никто не отрицает, вопрос состоит в том, как решить проблему. 8 июля ведомство напомнило застройщику, что вести какие-либо работы на территории запрещено.

Застройщиком были привлечены квалифицированные специалисты, и 19 октября в КГИОП поступил акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности Объекта. Документация разработана ООО "ИСП Геореконструкция". говорится в сообщении пресс-службы.

В Городской комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям заключили, что для стабилизации технического состояния здания необходимо создать удерживающий крен брандмауэрной стены контрфорса. В качестве него можно использовать возведение надземных конструкций соседнего здания. Иные технологии могут привести к последующим осадкам.

Застройщик пообещал профинансировать сохранность Дома Чубакова и устранить дефекты, которые возникли при строительстве по соседству. Речь идет о клубном доме "Monodom Line" на 89 квартир. Несмотря на замечания, компания не сразу же приостановила строительные работы.

Параллельно с созданием контрфорса будет происходить инъектирование и зачеканка трещин, особо крупные сквозные трещины будут заделываться базальтовыми штырями. Пока что все трещины можно устранить, но работы нужно начать как можно скорее. Напомним, в прошлом году на здании обнаружили трещину на лицевом фасаде, она является далеко не единственной. Проводить обследование будет ООО "АЖИО", с ним уже заключен договор. Выводы будут представлены в конце января, после чего будет составлен проект проведения работ.

Подземное пространство нового здания не должны строить до тех пор, пока конструкции дома Чубакова не будут усилены. КГИОП отмечает, что здание ждет реставрация после усиления конструкций и устранения трещин.

Фото: пресс-служба КГИОП