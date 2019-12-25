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Жители Дома Чубакова сообщили об обрушении потолка и проседании пола
Сегодня, 9:23
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Жители Дома Чубакова сообщили об обрушении потолка и проседании пола

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Ранее на доме зафиксировали многочисленные трещину и просадку.

В Доме Чубакова на 11-й линии В.О., 58 обвалился потолок. Местные жители сообщают об ухудшении состояния здания.

Кроме того, начал проседать пол. Петербуржцы вызвали бригаду МЧС. Жители уверены, что объект культурного наследия постепенно рушится из-за стройки по соседству. При этом с 18 мая застройщик ООО СЗ "Дом на 11-й" приступил к выполнению мероприятий по обеспечению сохранности Дома Чубакова. Стройка была приостановлена, однако жители подозревают, что работы все же продолжаются. 

Ранее эксперты пришли к выводу, что дом проседает из-за аварий на водопроводе. 

Фото: предоставлено жителями Дома Чубакова

Теги: дом чубакова, обрушение, объект культурного наследия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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