Жители Дома Чубакова сообщили об обрушении потолка и проседании пола

Ранее на доме зафиксировали многочисленные трещину и просадку.

В Доме Чубакова на 11-й линии В.О., 58 обвалился потолок. Местные жители сообщают об ухудшении состояния здания.

Кроме того, начал проседать пол. Петербуржцы вызвали бригаду МЧС. Жители уверены, что объект культурного наследия постепенно рушится из-за стройки по соседству. При этом с 18 мая застройщик ООО СЗ "Дом на 11-й" приступил к выполнению мероприятий по обеспечению сохранности Дома Чубакова. Стройка была приостановлена, однако жители подозревают, что работы все же продолжаются.

Ранее эксперты пришли к выводу, что дом проседает из-за аварий на водопроводе.

Фото: предоставлено жителями Дома Чубакова