Просадку Дома Чубакова на Васильевском острове объяснили авариями на водопроводе

В Центре экспертно-технического сопровождения пришли к выводу, что из-за стройки по соседству объект культурного наследия пострадал не сильно.

Дом Чубакова на Васильевском острове по состоянию на 13 мая 2021 года просел на 37 мм. В пресс-службе вице-губернатора Николая Линченко пришли к выводу, что просадка связана в большей степени с авариями на водопроводе, чем работами на строительной площадке по соседству. Такой ответ получил депутат Алексей Ковалев.

В период остановки строительных работ с 26 марта по 13 мая прирост осадки составил от -3 до -17 мм. Сейчас ситуация стабилизируется. Линченко подчеркнул, что в феврале-марте у дома №58 по 11-й линии В.О. произошли две аварии водопроводной сети. Более ранние аварии привели к замачиванию грунта.

Специалисты ГБУ "ЦЭТС" сравнили состояние дома до и после стройки. Из 52 трещин развитие произошло только по 8. В связи с этим категория технического состояния дома не изменилась.

18 мая застройщик ООО СЗ "Дом на 11-й" приступил к выполнению мероприятий по обеспечению сохранности Дома Чубакова. На данный момент строительные работы не ведутся.

Эксперты ВООПИИК не согласны с тем, что состояние объекта культурного наследия ухудшилось из-за аварий на водопроводе. Они уверены, что "Водоканал" тут ни при чем.

Фото: пресс-служба КГИОП