На улице Салова Audi сгорела на заправочной станции

Как рассказали в МЧС, автомобиль Audi сгорел полностью.

Во Фрунзенском районе Петербурга на автозаправочной станции "Лукойл" загорелась иномарка. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

На пульт дежурного информация о пожаре поступила в 17:30. Сообщили о загоревшемся автомобиле у дома № 74 по улице Салова. Через полчаса в 18:05 пожар удалось локализовать. Как рассказали в МЧС, автомобиль Audi сгорел полностью. Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и две спецмашины.

Ранее пожарные тушили квартиру на последнем этаже на Васильевском острове. Сведения о пострадавших уточняют.

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