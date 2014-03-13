На улице Салова Audi сгорела на заправочной станции

Во Фрунзенском районе Петербурга на автозаправочной станции "Лукойл" загорелась иномарка. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
На пульт дежурного информация о пожаре поступила в 17:30. Сообщили о загоревшемся автомобиле у дома № 74 по улице Салова. Через полчаса в 18:05 пожар удалось локализовать. Как рассказали в МЧС, автомобиль Audi сгорел полностью. Информации о пострадавших не поступало.
На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и две спецмашины.
Ранее пожарные тушили квартиру на последнем этаже на Васильевском острове. Сведения о пострадавших уточняют.
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