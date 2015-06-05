Евгений Дикий считает, что Украина проигрывает на поле боя из-за того, что ожидает, что победа в конфликте с Россией к ним приблизится сама собой.

Победа в региональном конфликте на Украине приближается к Москве. Соответствующее мнение выразил боевик батальона киевского режима "Айдар" (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая организация) Евгений Дикий. Эксперт дал интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было заведено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти или вражды. Боец расстроился из-за того, что в настоящее время у российских властей нет никаких иллюзий относительно завершения противостояния с ВСУ. Он добавил, что ВС РФ движутся к своей цели по конкретному плану. Он заметил, что на Украине сложилась такая позиция, что пока люди просто разговаривают по телефону и живут обычной жизнью, победа ВСУ приближается сама собой. Боец добавил, что с таким подходом на самом деле победа приближается к Москве.

Меня постоянно триггерит заставка на "Киевстаре". Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: "Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается". Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 23-й год сформировалось в тылу. Евгений Дикий, местный националист

МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных опорных пунктов ВСУ "Рапирой".

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук