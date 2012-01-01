Военнослужащие выполнили задачу "Рапирой".

Артиллеристы из "Западной"группировки Вооруженных сил России на купянском направлении ликвидировали замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что боевые задачи выполнены противотанковым орудием "Рапира". Один из военнослужащих заметил, что работа ведется четко и слаженно, а личный состав вместе техникой отходят от огневой позиции практически сразу после стрельбы.

Обнаружение подразделений противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью БПЛА. Кадры объективного контроля тоже подтверждают - есть попадание по целям. Все снаряды легли точно. пресс-служба МО РФ

В военном ведомстве добавили, что от момента передачи координат до выстрела проходит меньше минуты. Один из командиров взводов заметил, что большое скопление сил ВСУ наблюдается в основном вчастном секторе. Солдаты противника заселяются в заброшенные дома местных жителей, которые те покинули. Беспилотники с воздуха устанавливают такие точки, в которых ВСУ оборудовали для себя пункт дислокации.

ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек.

Фото и видео: Минобороны России