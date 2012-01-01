  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 6:59
70
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных опорных пунктов ВСУ "Рапирой"

0 0

Военнослужащие выполнили задачу "Рапирой".

Артиллеристы из "Западной"группировки Вооруженных сил России на купянском направлении ликвидировали замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что боевые задачи выполнены противотанковым орудием "Рапира". Один из военнослужащих заметил, что работа ведется четко и слаженно, а личный состав вместе техникой отходят от огневой позиции практически сразу после стрельбы.

Обнаружение подразделений противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью БПЛА. Кадры объективного контроля тоже подтверждают - есть попадание по целям. Все снаряды легли точно.

пресс-служба МО РФ

В военном ведомстве добавили, что от момента передачи координат до выстрела проходит меньше минуты. Один из командиров взводов заметил, что большое скопление сил ВСУ наблюдается в основном вчастном секторе. Солдаты противника заселяются в заброшенные дома местных жителей, которые те покинули. Беспилотники с воздуха устанавливают такие точки, в которых ВСУ оборудовали для себя пункт дислокации.

ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, купянское направление, минобороны, рапира, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии